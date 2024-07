Tausende Fans feiern in Weeze schon Parookaville – Mega-Party am Penny Tower

Diesmal durften die ersten 25.000 sogar schon am Mittwoch kommen. Und seitdem wird gefeiert als gäbe es kein Morgen. Mittwoch legten schon DJs auf. Höhepunkt war die „Silent Disco“, bei der die Besucher mit Kopfhörern in völliger Stille tanzten. Jeder konnte unter drei DJ-Sets wählen, die live gespielt wurden. Per Leuchtfarbe am Kopfhörer konnte jeder erkennen, zu welcher Musik der Nachbar gerade tanzte. Das führte zu ganz besonderen Erfahrungen und Begegnungen. Tanz in Dunkelheit und Stille gewissermaßen.