Verrückte Aktion von 1Live-Moderator Daniel Danger kämpft sich durch Lava nach Parookaville

Die Fans können jetzt beim Sender Vorschläge einreichen, wie sie Daniel Danger auf seinem Weg unterstützen und dabei helfen wollen, nach Weeze zu kommen, ohne den Boden zu berühren. „Ich habe vollstes Vertrauen in den Einfallsreichtum der Menschen im Sektor. Bringt mich nach Weeze, egal wie. Ob auf Esel oder Kuh, in einer Schubkarre, auf Gepäckträgern oder was auch immer, wir gehen zusammen die Road to Parookaville – ich würd` mich auch von Oppa Günther Huckepack nehmen lassen", so Daniel Danger in der Ankündigung zu der verrückten Aktion.