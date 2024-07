Mega-Event in Weeze So war der Festival-Freitag auf dem Parookaville

Die Veranstaltung in Weeze ist mit 75.000 Besuchern pro Tag eines der größten Festivals in Europa und Deutschlands größtes Electronic Music Festival. Es ist kein klassisches Musikfestival, sondern eine komplette Stadt, die einmal im Jahr zum Leben erweckt wird, um die Legende des Gründervaters Bill Parooka am Leben zu erhalten – so zumindest die Erzählung der Festival-Organisatoren.