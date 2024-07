Heino bei Parookaville „Sowas habe ich lange nicht mehr erlebt“

Er winkt ins Publikum, er macht Scherze. Immer wieder zeigt er mit beiden Zeigefingern in Richtung der Menge, breitet seine Arme weit aus. Später hebt er die Faust und lässt sie schnell nach unten sausen. Dass dieser Mann 85 Jahre alt ist, kann man sich eigentlich kaum vorstellen. Doch es stimmt. Heinz Georg Kramm alias Heino wurde 1938 in Düsseldorf geboren. Seit 65 Jahren steht er auf die Bühne. Und trat jetzt auch auf dem Parookaville-Festival in Weeze auf.