Zehn mehr als im Vorjahr 14 zusätzliche Telekom-Masten sorgen für stabiles Mobilfunknetz bei Parookaville

2023 hatte die Telekom noch vier Masten installiert, zehn weniger als dieses Jahr. Je größer und populärer das Parookaville wird, desto aufwändiger wird die Mobilfunkversorgung. Schon Wochen vor dem Festival werden hier Masten errichtet, Antennen montiert und Technikcontainer aufgestellt. Vor allem durch WhatsApp, Instagram und TikTok explodiert der Datenverkehr in Weeze am Flughafen Niederrhein regelrecht. Beim Parookaville 2023 sind allein an Uploads rund 10 Terabyte an Daten durchs Netz geflossen. Fünf Jahre davor war es noch die Hälfte. 2024 rechnet Tim Althaus, Funknetzoptimierer bei der Telekom Technik, jeden Tag mit mehreren Terabyte Traffic: „Der Datenhunger steigt entsprechend der Apps, weil die Leute nicht nur konsumieren. Sie laden sich nicht nur Inhalte herunter, sondern sie streamen auch oder laden Dinge ins Netz hoch. Damit die Daten der 14 Mobilfunkstationen ihren Weg ins Telekom-Netz und damit in alle Welt finden, sind die Masten mit Glasfaser angebunden. Dafür werden hunderte Meter an Leitungen verlegt – teils unterirdisch, und teils quasi mit Open-Air-Kabeln, die geschickte Kletterer in Bäume hängen oder über Masten rund um Weeze führen. Die Standorte müssen exakt aufeinander abgestimmt sein – sonst funken sie nicht miteinander, sondern gegeneinander.