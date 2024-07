Parookaville vor dem Start Bill Parooka will es so – darum verschwindet eine Lieblingsbühne beim Festival

Es faucht, es zischt auf den Gelände. Was mag das sein: Ein Feuerlöscher, ein Wasserstrahl, eine undichte Gasleitung? Bernd Dicks muss lachen. „Nein, nein, das ist der Soundcheck für die Mikrofone, das muss wohl so klingen“, sagt der Mitveranstalter von Parookaville lachend als er vor dem Start des Mega-Festivals noch einmal über das Gelände führt. Und hier faucht und zischt es eben noch ordentlich vor der gigantischen Mainstage, vor der am Freitag dann 60.000 Fans feiern können. Letzte Vorbereitungen vor der Öffnung, noch ist einiges zu tun. Gabelstapler fahren herum, transportieren Kisten, ein Lastwagen lädt gerade die Gondeln für das große Riesenrad ab. Von oben werden die Fans dann einen guten Überblick über das Gelände haben, das sich in diesem Jahr kräftig verändert hat, wie der Rundgang zeigt.