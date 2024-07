Auf dem Weg zum Festival Anreise zu Parookaville – A57 wegen Ölspur gesperrt

Auch diesmal hatten die Veranstalter an die Fans appelliert, in Ruhe erst am späten Vormittag anzureisen. Doch wieder waren die ersten bereits ganz am frühen Morgen gekommen. Aber ganz so dramatisch wie in manchem Vorjahr war es diesmal nicht. Das lag daran, dass die Parookaville-Macher die Anreise entzerrt haben. Diesmal können 25.000 Fans bereits am Mittwoch kommen. Die mehr als 45.000 Camper verteilen sich also auf zwei Tage.