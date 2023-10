Riesenansturm auf Festival in Weeze So läuft der Vorverkauf für Parookaville 2024

Auf dieses Ereignis hatten viele Fans sehnsüchtig gewartet. Der Tag an dem der Vorverkauf für Parookaville 2024 startet. „Fasten your seatbelts and get ready for 1. October 2023 – it‘s Ticketsale-Time for Parookaville 2024“, hatten die Veranstalter im Netz dazu gepostet. Und ganz viele hatten sich den Tag im Kalender offenbar rot angestrichen und doch noch rechtzeitig die Sicherheitsgurte gelöst, um sich Tickets für das Mega-Spektakel zu sichern.