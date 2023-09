Nach Kritik der Fans Preise für Campsite bei Parookaville bleiben stabil

Dass die Preise für die beliebteste Karten-Kategorie nicht erhöht wurden, liegt auch an der Kritik der Fans. Viele waren in diesem Jahr mit den sanitären Anlagen nicht zufrieden. Da gab es Probleme. Das räumen auch die Organisatoren ein. „Wir stehen in engem Austausch mit den Fans, die Rückmeldungen sind uns unheimlich wichtig“, sagt Philip Christmann vom Presseteam des Festivals. Bei den sanitären Anlagen sei es nicht optimal gelaufen, die Leute seien zu Recht nicht zufrieden gewesen. Bei den Vakuum-Toiletten sei es zu technischen Ausfällen gekommen. Der Anspruch des Teams sei, solche Probleme zu lösen und zu zeigen, dass man es deutlich besser könne.