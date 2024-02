Neue Stars und Neuigkeiten zum Festival 2024 in Weeze Parookaville – mehr Fans können vor die Mainstage

Seit der französische DJ Martin Solveig in jungen Jahren sein erstes Mischpult in den Händen hielt, ging es mit seiner musikalischen Laufbahn steil bergauf. In den vergangenen Jahren feierte er Erfolge mit Hits wie „Intoxicated“, „Hello“ und „All Day And Night“. Er war bereits sieben Mal in Weeze und gehört zu den Publikumslieblingen bei Parookaville. Diesmal wird er auf der zweitgrößten Bühne Bill’s Factory auftreten.