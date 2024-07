Silent Disco beim Mega-Festival Premiere für die lautlose Party bei Parookaville

In diesem Jahr dürfen die ersten Fans bereits am Mittwoch, 17. Juli, anreisen. Um 12 Uhr öffnen sich die Tore zum Zeltplatz für 25.000 Fans, ab 14 Uhr legen zum Warm-Up die ersten DJs am Penny-Tower auf und ab 20 Uhr wird es dann still auf dem Gelände. Dann nämlich beginnt die „Silent Disco“. „Das wird eine Riesensache, wir freuen uns alle riesig darauf“, sagt Bernd Dicks vom Festivalteam. An die Fans werden 20.000 Kopfhörer ausgegeben, mit denen sich die Besucher am Penny-Tower verteilen. Drei DJs legen auf – zu hören ist davon für Leute ohne Kopfhörer allerdings nichts. Denn der Sound wird direkt auf die Kopfhörer übertragen. Jeder tanzt quasi in seiner eigenen Welt.