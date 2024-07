Parookaville 2024 Der Mann, der über Scherben geht

Krause bittet Hendrik und Martina auf den beiden Stühlen Platz zu nehmen, Katharina soll sich hinter die Stuhlreihe stehend positionieren. Mit wenigen Handgriffen schickt der Zauberkünstler die Drei in einen tiefen Schlaf. Ihre Körper sinken langsam in sich zusammen, als habe man bei ihnen die Luft rausgelassen. Ihre Arme hängen schlaff am Körper herunter. Allerdings nicht lange, denn nach einigen kurzen Anweisungen von Krause, in denen er die Freiwilligen bittet, ihre Hand in die Höhe zu strecken, folgen diese seinen Worten wie in Trance und ihre Hände erheben sich wie von Geisterhand in die Höhe. Das Publikum staunt. Manch einer reißt die Augen weit auf, schlägt sich die Hände vor dem Kopf zusammen. Und die Drei? Die stehen und sitzen immer noch zusammengesunken auf der Bühne, als seien sie Krause´s Marionetten. Bis er sie schließlich mit kurzen Anweisungen aus ihrem Trance-Zustand befreit.