Überraschung beim Mega-Festival in Weeze Heino kommt zu Parookaville

Daraufhin wurde im vergangenen Jahr das Gelände vor der Bühne vergrößert. Doch selbst da war es 2023 megaeng als Olaf Malolepski von den Flippers sang „Ich sage Dankeschön“. Schon vor dem Auftritt zeigte er sich begeistert vom Festival und seiner ganz besonderen Atmosphäre. „Mich lieben hier die Leute“, hatte er gesagt. Und offenbar hat es sich herumgesprochen, dass Parookaville längst nicht nur Electro Dance ist. Denn in diesem Sommer kommt ein echter Superstar der Schlagerszene nach Weeze. Heino wird bei Parookaville spielen. So kann es jetzt sein, dass „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ über das Gelände schallt. Am Sonntag wird die Volksmusik-Ikone auf der Brainwash auftreten. Vor der Bühne könnte es dann so richtig voll werden.