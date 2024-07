Wieder war es sehr voll Parookaville – Kritik an Zuständen vor der Mainstage

Die Zustände zu der Zeit seien „katastrophal“ gewesen, schreibt ein Fan in einer Mitteilung an die Redaktion. Ähnlich äußern sich weitere Besucher. Weil es nur die Einbahnstraße gegeben habe, sei es dramatisch gewesen. „Selbst als Leute versucht haben, die Zäune der Notausgänge umzuwerfen wurde mit aller Macht dagegen gehalten. Etliche Leute, die zusammengebrochen sind. Es macht einen wirklich sprachlos“, so der Besucher.