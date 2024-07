Die Party geht weiter Parookaville-Fans trotzen dem Regen

Dass es zu Regen und vielleicht auch zu einem Unwetter kommen könnte, hatten die Parookaville-Veranstalter lange vorher angekündigt. Über ihre Festival-App und in den Sozialen Medien warnten sie vor dem Unwetter. Und auf den Infoscreens stand am späten Nachmittag immer wieder: „Wichtiges Wetter Update, sichert eure Zelte“, „Wichtiges Wetter Update, gebt auf euch acht“ oder „Wichtiges Wetter Update, Regenponchos bei Schauer an den Outdoorbars“. Die Ponchos prägten dann auch für einige Zeit das Bild auf dem Festival, ob an der Mainstage oder an der Bills Factory: Die Menschen feierten mit Ponchos in die Nacht.