Tattoo-Studio auf dem Parookaville Ein Festival-Andenken, das unter die Haut geht

Zum fünften Mal seien sie mit dem „Jail“ bereits auf dem Festival vertreten. Zwölf Tätowierer und eine Piercerin sind an diesem Tag im Einsatz. Im Studio arbeite man in der Regel mit Gast-Tätowierern zusammen. „Hier sind also Artists aus aller Welt vertreten, wir haben Künstler aus Polen, aus Brasilien, wir sind sehr international“, sagt Nicole Lewandowski. Dementsprechend wird im „Jail“ auch vorrangig Englisch gesprochen. Die besondere Erinnerung in Form eines Tattoos kostet je nach Motiv zwischen 100 und 120 Euro, die wie fast alles auf dem Festival in Tokens bezahlt werden. Die meisten Festivalbesucher kämen gemeinsam mit ihren Freunden, um sich ein Gruppentattoo stechen zu lassen. „Freundschaftstattoos sind am beliebtesten“, sagt die Inhaberin des Tattoostudios. „Generell stechen wir hier meist eher kleinere Motive, wie zum Beispiel das Parookaville-Logo als Erinnerung.“ Auch kleine Herzen seien sehr beliebt. „Die meisten machen das mit ihren Freunden und ihrer Familie zusammen. Ich finde das echt cool, es ist ein Zeichen der Verbundenheit“, sagt Tätowierer Erik Hawarra.