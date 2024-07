Das Outfit der Besucher So gestylt feiern die Fans in Parookaville 2024

„Be the best version of yourself.“ Dieses Motto gibt die Richtung vor. Jeder darf hier sein, wie er will. Parookaville ist die Festivalstadt voller „Liebe, Wahnsinn und purer Glückseligkeit“. Laut Bernd Dicks vom Festivalteam ist Parookaville eine Mischung aus Vergnügungspark und Musikfestival. Parookaville ist aber vor allem auch ein Lebensgefühl. Viele der 225.000 Besucher kommen, um sich und das Leben zu feiern.