Die Festivalhochzeit 2024 Parookaville – die romantische Hochzeit von Esther und Martin

Hier fahren die beiden am Freitag in einem futuristischen Jeep an der Warsteiner Parooka Church vor. Die Familie ist da. Martins Papa Eckhard ist bereits 81 und hört eigentlich Klassik, doch heute macht er eine Ausnahme. Am Hochzeitstag darf es für einige Zeit auch gerne mal Electro Dance Music sein. Seine Frau Heidi (78) ist ganz angetan von dem Gelände. „Das ist alles so gepflegt hier. Du hast doch immer die Bilder von Wacken im Kopf, hier ist das ganz anders“, sagt sie.