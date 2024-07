Veranstalter ziehen erste Parookaville-Bilanz „Eine der friedlichsten Großveranstaltungen überhaupt“

So war es auch in diesem Jahr. Bernd Dicks, einer der Gründer des Parookavilles, zog eine positive Bilanz: „Wir sind sehr glücklich mit dem Verlauf des Festivals. Und sehr zufrieden damit, wie unsere Änderungen funktioniert haben.“ Eine der Neuerungen betraf die Anreise: Der Campingplatz des Festivals öffnete bereits am Mittwoch – und somit einen Tag früher als in den Jahren zuvor. Die Hälfte der Campinggäste konnte früher anreisen, dadurch verteilte sich die Anreise auf zwei Tage. Während es in den vergangenen Jahren rund um das Parookaville immer zu Staus gekommen war, hielt sich das Verkehrschaos jetzt in Grenzen. Zudem vergrößerten die Veranstalter den Bereich vor der Mainstage, die 2023 noch wegen zu großem Andrang geschlossen werden musste. Das geschah dieses Jahr – Stand Sonntagabend – nicht. Probleme gab es am Freitag bei der Abreise der Tagesbesucher, sie mussten teilweise stundenlang auf ihren Shuttle-Bus warten, der sie zum Parkplatz brachte. Am Samstag aber lief die Abreise laut Gästen und Veranstalter „reibungslos“.