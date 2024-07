Anreise zu Parookaville Zweiter Tag der Anreise – schwerer Unfall am Rande der Anfahrtsroute

Am Mittwoch – und somit einen Tag früher als sonst – ging das Parookaville-Festival so langsam los. Während auf dem Festivalgelände selbst noch Bühnen, Toiletten, und Food-Container letzten Schliff bekommen, waren die ersten Fans schon auf dem Weg in Richtung Weeze. In den vergangenen Jahren hieß das für die Straßen in der Umgebung vor allem: Stau. Der hielt sich dieses Jahr aber in Grenzen. „Es gab fast gar keinen Stau. Das Verkehrskonzept ist super aufgegangen“, sagte Bernd Dicks. Auch am Nachmittag lief die Anreise nahezu problemlos. Das Konzept sah unter anderem vor, dass die Hälfte der gut 45.000 Campinggäste schon Mittwoch anreisen konnte. Die Anreise sollte so entzerrt werden. Das hat nicht nur laut Bernd Dicks funktioniert, auch die Gäste und die Polizei waren durchaus glücklich mit dieser Änderung.