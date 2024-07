Die Zelte werden abgebaut Parookaville – die Fans reisen ab

Das Festival ist in der Nacht zu Montag zu Ende gegangen. Diesmal waren die Fans so lange wie noch nie auf dem Gelände am Airport. Denn der Zeltplatz hatte für die ersten Besucher bereits am Mittwoch geöffnet. Insgesamt übernachteten mehr als 45.000 Fans auf dem Zeltplatz oder den Deluxe-Camping-Bereichen. Jetzt geht es auf die Heimreise.