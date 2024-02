Auch Hardwell, Scooter und KSHMR kommen 2024 Das sind die nächsten Stars für Parookaville

Der niederländische DJ und Producer Hardwell kehrt 2024 zum dritten Mal zurück in die selbst ernannte „City of Dreams“ (Stadt der Träume) am Airport Weeze. In seiner steilen Karriere wurde der Niederländer gleich zwei Mal zum DJ Mag #1 DJ weltweit gewählt, hat zahlreiche Headliner-Shows auf den größten Bühnen der Welt gespielt und renommierte Awards gewonnen. Diesmal ist er Headliner am Sonntag auf der Hauptbühne.