Das ist alles neu beim Mega-Festival Parookaville 2024 – mehr Platz, ein Theaterviertel und neues Design für die Party-Bunker

Angekündigt werden auch neue Stadtteile in der Festival-Metropole von Party-Bürgermeister Bill Parooka am Airport Weeze. „Wir erweitern das Gebiet bei gleichbleibender Besucherzahl“, kündigen die Organisatoren an. Auf dem gesamten Gelände sind pro Tag 75.000 Besucher. An der Zahl der Gesamtbesucher soll sich auch 2024 nichts ändern. Dafür gibt es zusätzliche Bereiche: Das neue Theaterviertel und die „Upper West-Side“ warten auf die Fans. Parookaville verspricht: „Macht euch bereit für eine völlig neue Welt des Entertainment.“