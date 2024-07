Bratwurst, Ravioli und Rührei So schmeckt’s auf dem Parookaville-Campingplatz

Zeit für eine kulinarische Reise durch den Parookaville-Dschungel, das wahre Herz des Festivals. Heute morgen habe ich mir noch nachhaltiges Holz-Besteck gekauft. Damit bewaffnet geht es los. Mein Ziel, einerseits: kostenlos Essen abstauben, so ein Festival-Tag schlaucht ja auch ganz schön, dafür braucht es eine gewisse Grundlage. Aber natürlich will ich auch wissen, was die Camper am Grill und am Gaskocher so können.