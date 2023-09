Bald gibt es Karten für das Festival 2024 in Weeze Termin für Vorverkaufsstart von Parookaville steht fest

Auf diese Nachricht haben viele Fans sehnsüchtig gewartet. Jetzt steht der Termin fest, wann der Vorverkauf für Parookaville 2024 startet. „Fasten your seatbelts and get ready for 1. October 2023 – it's Ticketsale-Time for Parookaville 2024“, haben die Veranstalter jetzt im Netz gepostet. Also: Gut anschnallen und den Termin im Kalender schon einmal rot anstreichen. Der genau Start ist am Sonntag, 1. Oktober, um 12 Uhr mittags. Genaue Infos über die Ticket-Pakete und Preise soll es in den kommenden Wochen geben.