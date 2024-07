Parookaville 2024 Daniel Danger ist da – so verrückt war seine Reise

Der Moderator war am Dienstagmorgen um 7 Uhr von Köln aus gestartet. Ex-Radprofi Rick Zabel packte ihn in ein Lastenrad, an einer weiteren Station ging es auf einem ungebauten Autoscooter weiter. Auch in einem Hundeanhänger, per Pferdekutsche, in einem Einkaufswagen und in Mülltonnen ging es Richtung Weeze. Zwischendurch hielt er immer wieder an und machte Selfies mit Passanten.