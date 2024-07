„Der schiefe Turm von Parookaville“ Camper bauen Turm aus Hunderten geleerten Bierdosen

„Viele Festivalbesucher konnten sich vom letzten Jahr noch an uns erinnern und haben sich gefreut", erklärten die Jungs stolz. In humorvoller Manier klebte die Gruppe ein Schild vor den Turm, machte Werbung für Bens Instagram-Account und verlangte: „5 Euro pro Foto, 10 Euro fürs Anfassen“. Tatsächlich seien einige Besucher bereit gewesen, entweder in Token oder Euro zu zahlen, um ein Foto mit dem ungewöhnlichen Bauwerk zu machen oder es anzufassen. Trotz des Regens am Samstag, der den Turm ein wenig verformte, blieb er standhaft und beeindruckte weiterhin die Festivalbesucher. Für die Gruppe aus Grefrath war der Bau des Turmes eine Erfahrung, die sie sicherlich auch im nächsten Jahr wiederholen möchten. Sie haben viele Ideen, vielleicht wird es sogar zwei Türme und eine Brücke geben.