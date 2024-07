So wird das Festivalwetter 2024 Parookaville – ab Samstag drohen Unwetter

Im vergangenen Jahr gab es erst einmal großen Jubel bei den Fans. Parookaville landete in der Hitliste der Festivals mit dem besten Wetter auf Platz 1. Prompt regnete es danach im Juli bei der Mega-Party. Eine Top-Platzierung in der Wetter-Liste ist offenbar kein Garant für ständigen Sonnenschein in Parookaville. Das Wetter kann eben selbst der fiktive Gründer des Festivals und Zeitreisende Bill Parooka nicht beeinflussen.