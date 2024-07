Großes Gedränge bei den Shuttlebussen Nach Abreise-Chaos am Freitag – am Samstag lief es besser

Während es am Freitag noch viel Chaos bei der Abreise der Tagesbesucher gab, lief es am Samstag offenbar um einiges besser. „Ich würde sagen: es lief reibungslos“, so Christmann. Das bestätigt auch der junge Mann, der am Freitag noch große Probleme bei der Abreise kritisiert hatte. „Alles war reibungslos und sicher“, sagte der Fan. Ein Grund war auch: Die Veranstalter schafften es, über die Parookaville-App die Abreise zu besser zu steuern. Um 2.15 Uhr bekamen alle, die die App installiert hatten, eine Push-Mitteilung. „Liebe Citizens, erwartet Wartezeiten an den Shuttle Stationen. Bleibt in der City und trinkt noch ein Bier“. Dieser Bitte kamen offenbar so viele Fans nach, dass die Abreise entzerrt wurde – und somit um einiges entspannter ablief.