10 Gründe für das Festval Es wird heiß – Parookaville bekommt eine Festivalsauna

Diese Nachricht wird manchen Stammgast sicher mit Wehmut erfüllen. Denn die Bill’s Factory ist für manchen die heimliche Hauptbühne des Festivals. Beim ersten Mal bildete der Bereich die Mainstage, später wurde Bill’s Factory von der Größe her von der Hauptbühne überflügelt. Für viele blieb sie aber der eigentliche Star. In diesem Jahr wird es die Bühne zum letzten Mal in dieser Form geben. „Wir müssen uns natürlich nicht gänzlich von Bill's Factory verabschieden, aber so wie du die Bill's Factory kennst, wird sie in diesem Jahr das letzte Mal stehen“, so die Veranstalter. Das Ende einer Ära stehe bevor und daher will man es an der alten Bill's Factory noch einmal richtig krachen lassen.