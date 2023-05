Szenen sollen sich nicht wiederholen Reaktion auf Gedränge – Parookaville führt Änderungen ein

„Man hat auch gemerkt, dass die Stimmung in der Menge immer schlechter wurde, die Leuten bekamen langsam Angst“, sagte die Besucherin 2022 unserer Redaktion. Sie habe dabei sofort an die Loveparade in Duisburg gedacht. Sie und ihre Freundinnen hätten es aber geschafft, umzukehren und die Menschenmenge zu verlassen. „Da standen auch große Männer, die gesagt haben, dass sie froh seien, dort raus zu sein.“ Auch auf Facebook gab es Kritik an der Situation, ein Besucher schrieb dort: „Es war ein Riesenglück, dass alle, die dort gequetscht wurden, so wahnsinnig cool und locker geblieben sind.“