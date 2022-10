Karten für 2023 sind gefragt : Vorverkauf für Parookaville ein Riesenerfolg

Im Juli kamen die Fans in Scharen nach Weeze, und sie scheinen auch heiß auf Parookaville 2023 zu sein. Foto: Latzel

Weeze Ab Sonntag um 12 Uhr konnten die Fans Karten für das Festival 2023 kaufen. Und die Nachfrage ist so groß wie früher. Einige Kategorien sind bereits ausverkauft. So läuft es.

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

So ganz entspannt waren die Organisatoren vor dem Vorverkaufsstart vermutlich nicht. Denn keiner konnte so ganz genau einschätzen wie die Fans reagieren würden, wenn es erstmals nach zwei Jahren wieder einen „richtigen“ Vorverkauf gibt. Denn da das Festival zweimal hintereinander ausgefallen war, hatten viele ihr Ticket behalten. Jetzt startete Parookaville wie alle anderen Festivals dann wieder bei Null. Und nachdem in der Branche eine sinkende Nachfrage bei Konzerten zu beobachten ist, war offen, wie sich die Fans des Mega-Events von Weeze verhalten werden. Kaufen sie direkt die Karten oder warten sie erst einmal ab?

Die Antwort war deutlich: Um Punkt 12 Uhr startete der Vorverkauf am Sonntag und die Nachfrage war von Anfang an hoch. „Wir haben schon in den vergangenen Tagen an den Kommentaren im Netz gesehen, dass die Leute heiß waren und auf den Vorverkauf gewartet haben“, sagt Philip Christmann vom Parookaville-Presseteam, der am Sonntag-Nachmittag ein erstes positives Fazit ziehen konnte: „Die Nachfrage ist genauso groß wie beim Vorverkauf für 2020, das ist ein Riesenerfolg“, sagte er. „Wir haben bei anderen Events gespürt, dass die Leute wählerisch sind und überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Es ist erfreulich zu sehen, dass Parookaville als Marke offenbar so robust und nachgefragt ist, dass es bei der Ticketnachfrage keinen Unterschied zur Vor-Corona-Zeit gibt.“

Die Fans hatten darauf gewartet, dass es endlich Tickets für 2023 gibt. Foto: Screenshot

Innerhalb kurzer Zeit waren die ersten Kategorien bereits ausverkauft. Besonders gefragt sind Pakete mit VIP-Tickets, bei denen die Fans einen separaten Zugang, eigene Toilettenbereiche und Plätze auf den Tribünen bekommen. Die VIP-Tagestickets für Samstag sind bereits ebenso ausverkauft wie die VIP-Camping-Tickets für das ganze Wochenende. Auch Karten für den Caranvan-Bereich waren nicht mehr zu haben.

Obwohl die Kosten ständig steigen und auch Konzertveranstalter mit hohen Energiekosten zu kämpfen haben, wurden die Ticketpreise nur moderat angehoben oder blieben sogar stabil. Das Drei-Tages-Ticket kostet wie in diesem Jahr weiter 229 Euro. Wer an dem Wochenende auch campen will, zahlt 339 statt 325 Euro. Die Preise für die Tages-Tickets erhöhen sich leicht. Das Tages-Ticket für Freitag kostet 119 Euro und damit drei Euro mehr als 2022, das Tages-Ticket Samstag gibt es für 139 Euro (Vorjahr 136 Euro) und das Ticket für den Sonntag für 99 Euro (99 Euro). Die VIP-Wochenend-Karte inklusive Camping gibt es für 479 Euro (445 Euro). Auch diesmal wird es wieder Luxus-Campen geben. Für das „Deluxe Dreamotel“ für zwei Personen etwa sind 2149 Euro fällig.