Festival-Sitz wird vergrößert Parookaville erweitert sein Hauptquartier in Weeze

Auch wenn der fiktive Gründer der Festivalstadt Parookaville ein Zeitreisender ist, der immer unterwegs ist, sind die Macher hinter dem Festival bodenständig. Norbert Bergers, Bernd Dicks und Georg van Wickeren kommen aus Weeze und haben hier auch das Hauptquartier für die Festivals eingerichtet. Das Zuhause von Parookaville ist in einem modernen Bürogebäude untergebracht. Doch der Platz dort reicht nicht aus. Daher wird bereits expandiert. Die Bürofläche im Hauptquartier am Katharinenquartier in Weeze war schon länger zu klein. Büros waren in einem Nachbarhaus angemietet worden. Jetzt wurde neu gebaut. Ein neues Gebäude entsteht. 460 Quadratmeter Fläche kommen dadurch neu hinzu. Die Aufträge dafür seien alle an Firmen aus der Region gegangen. 1,55 Millionen Euro werden hier investiert. „Das ist Geld, das in der Region bleibt“, heißt es. Der Neubau befindet sich bereits in der letzten Bauphase und soll planmäßig im Mai bezugsfertig sein, heißt es.