Camper kaufen weniger Dosen Fans trinken 20.000 Liter weniger Bier bei Parookaville

Die Zahlen waren gigantisch, wie so vieles bei Parookaville: Sagenhafte 400.000 Dosen Bier verkaufte Penny in seinem Campingplatz-Supermarkt während des Festivals im vergangenen Jahr. Die Fans auf dem Zeltplatz – denn nur die dürfen in dem Markt einkaufen – scheinen mächtig Durst zu haben. Wie gigantisch die Menge ist, zeigt auch die Tatsache, dass die freiwilligen Helfer im vergangenen Jahr nach dem Festival allein 60.000 Euro an Pfand durch eingesammelte Bierdosen einnahmen.