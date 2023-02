Festival in Weeze sucht Mitarbeiter Das sind die begehrten Jobs bei Parookaville

Eine Sache vorweg. Wer einen „Nine to Five Job“ sucht, ist hier falsch. Den geregelten Arbeitstag täglich von 9 bis 17 Uhr wird es bei Parookaville nicht geben, das stellen auch die Chefs klar. „Wichtig ist für uns, dass das Team für die Sache brennt, Leidenschaft hat, und auch in der Freizeit daran interessiert ist, neue Ideen zu entwickeln“, sagt Bernd Dicks. Was viele nicht wissen: Die Festivalgesellschaft bietet eine ganze Reihe von Jobs – und die gehen quer durch viele Branchen. Ein Überblick.