Neue Acts stehen fest The Chainsmokers kommen zu Parookaville

Die Veranstalter des Parookaville-Festivals haben ihre dritte Announcement-Week gestartet. Wieder mit dabei ist in diesem Jahr das US-Duo „The Chainsmokers“. Die beiden DJs Andrew Taggert und Alex Pall stehen für „Future Bass“ und konnten mit ihren Songs „Closer“ oder „Don´t let me down“ schon mehrere Musikpreise, darunter einen Grammy, gewinnen. „The Chainsmokers“ treten am Samstag auf der Mainstage auf. Schon 2015 und 2019 waren sie in Weeze.