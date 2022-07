Anreise der Fans zu Parookaville : Stau schon in der Nacht auf dem Weg zum Festival

Foto: Sebastian Latzel 8 Bilder Die Bilder von der Anreise zu Parookaville

Update Weeze Der Campingplatz machte schon um 6 Uhr auf. Die Anreise der Fans zu Parookaville läuft. Viele starteten schon mitten in der Nacht mit der Fahrt nach Weeze. Am Donnerstag werden 40.000 Camper erwartet. So sieht es auf den Straßen rund um Weeze aus.

Von Sebastian Latzel

Der Appell der Veranstalter war eindeutig gewesen: „Reist am besten erst mittags oder nachmittags an, dann könnte es ganz entspannt werden“, hatte Bernd Dicks vom Veranstaltungs-Team gesagt. Doch die meisten Fans machten sich dann doch lieber ganz früh auf den Weg. Die ersten sollen bereits in der Nacht am Gelände gewesen sein, um so ganz pünktlich bei Parookaville an Ort und Stelle zu sein. Der Campingplatz öffnete um 6 Uhr, um Mitternacht war schon einiges auf den Straßen los.

Stand 8 Uhr morgens: es gibt Stau auf der B9 zwischen Goch und Weeze und Schloss Wissen und Weeze, aber bisher, so die Polizei, gibt es noch keinen Rückstau auf die Autobahn A57. Hinzu kam diesmal, dass keine Züge fahren, weil die Strecke gesperrt ist. Auch die Ersatzbusse des Niersexpress mussten also die Strecken benutzen.

Die Nordwestbahn hatte daher bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, dass es beim Ersatzverkehr zu Verspätungen kommen kann. „Die Fahrtzeit der Busse ist abhängig von der Verkehrssituation vor Ort, da mit vielen Staus rund um das Festival zu rechnen ist, werden die Ersatzbusse ihre Fahrtzeiten voraussichtlich nicht immer einhalten können. Die Nordwestbahn bittet die Fahrgäste dies zu beachten und bei der Fahrt mit dem Ersatzverkehr der Linie RE 10 an diesen Tagen einzuplanen“, so die Sprecherin der Nordwestbahn.

Über 300 DJs auf mehr als zehn Bühnen werden an drei Showtagen die Rückkehr des Mottos von „Liebe, Wahnsinn und purer Glückseligkeit“ feiern. Darunter Weltstar-DJs wie Tiësto, Steve Aoki, W&W, Armin van Buuren, Robin Schulz, Felix Jaehn und Amelie Lens. Am Freitag, 22. Juli, können die Fans dann zum ersten Mal die neue Mainstage sehen.

Die große Pre-Party beginnt bereits am Donnerstag, 21. Juli, auf der Campsite und im Desert Valley. Dort feiern dann die Besucher des Campinggeländes.