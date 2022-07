Tickets, Line-Up, Fakten : Das muss man zu Parookaville 2022 in Weeze wissen

Weeze Zum Parookaville-Festival werden im Sommer 2022 wieder rund 85.000 Besucher erwartet. Wer tritt auf? Wo gibt es noch Karten? Hier gibt es die wichtigsten Infos.

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Über 80.000 Gäste täglich, diverse große Bühnen, starke Beats und gute Laune - vom 22. bis 24. Juli wollen Fans der elektronischen Musik wieder an den Flughafen Weeze pilgern, denn hier findet das riesige Parookaville statt. Nach zwei Jahren Pause wegen Corona sind die Organisatoren zuversichtlich, dass es diesmal wieder was mit der großen Party in der Festivalstadt wird. Alle Infos rund um das Festival finden Sie hier.

Wann findet Parookaville 2022 statt?

Parookaville 2022 findet vom 22. bis 24. Juli statt. Der Campingplatz öffnet bereits am Donnerstag. Deshalb reist da ein Großteil der Fans an, die abends dann bereits Party feiern.

Wo findet Parookaville statt?

Das Mega-Festival findet am Airport in Weeze statt. Dort ist direkt neben dem Flughafen ein gigantisches Eventgelände, auf dem auch andere Veranstaltungen mit Tausenden Fans über die Bühne gehen wie der Matschwettlauf Mud Masters oder das neue San Hejmo-Festival. Früher fanden dort auch Rockkonzerte wie das Bizzare-Festival statt.

Wie viele Besucher werden beim Parookaville 2022 erwartet?

Wie 2019 rechnen die Festivalmacher auch 2022 jeden Tag mit 85.000 Besuchern. Es gibt eine Riesennachfrage nach den Tickets, der Großteil ist bereits verkauft. Das liegt auch daran, weil viele ihre Tickets behalten haben nachdem Parookaville zweimal wegen Corona ausfallen musste.

Gibt es noch Karten für Parookaville 2022?

Ja unter www.parookaville.com sind noch Tickets für verschiedene Kategorien verfügbar. Am besten immer mal wieder schauen. Auch Camping ist noch möglich. Ab sofort sind Rückläufer auch über die offizielle Resale-Seite erhältlich. Weil da aber Zusatzgebühren fällig werden, ist der Kauf im echten Vorverkauf ratsamer.

Line-up: Wer sind die Headliner beim Parookaville 2022?

Die Liste der Stars wird angeführt von einem alten Bekannten. Armin van Buuren ist längst so etwas wie ein Dauergast in Weeze. Der Niederländer ist vor allem in seinem Heimatland ein absoluter Megastar. Ebenfalls wieder in Weeze mit dabei wird Frans Zimmer alias DJ Alle Farben sein. Weiter bestätigt sind Robin Schulz, Dimitri Vegas & Like Mike und Amelie Lens. Auch Steve Aoki und Martin Solveig sowie Feliy Jaehn werden nach Weeze kommen.

Der erneut nominierte Grammy-Gewinner Afrojack ist seit mehr als einer Dekade im Dance-Geschäft. Inzwischen hat der niederländische DJ und Produzent mit fast jedem internationalen Act musikalisch zusammengearbeitet.

Der besondere Electro-House-Sound mit indischen Einflüssen des US-amerikanischen DJs KSHMR (ausgesprochen: Kashmir) ist auf den größten Festivals weltweit zu hören. Am Sonntagabend kehrt mit Oliver Heldens ein absoluter Star der nächsten House-DJ-Generation nach Parookaville zurück.

Melodische House Sounds bringt Mike Williams am Samstag auf die Mainstage.

Auch für die zweitgrößte Open-Air-Bühne bei Parookaville, die Bill‘s Factor, gibt es weitere Namen: Mit Brennan Heart (Samstag) kehrt eine der globalen Galionsfiguren des Hardstyle zurück an den Airport Weeze. Der Berliner Rapper Finch (Sonntag), ehemals „Finch Asozial“, ist die personifizierte Feierei.

Auch der mit Multi-Platin dekorierte DJ Joel Corry ist in Bill‘s Factory zu sehen.

Auf die Hauptbühne kommt in diesem Jahr auch DJ Acraze. Mit seinem Remake des 2006 erschienenen Songs „Do It To It“ der Girlgroup Cherish hat er einen weltweiten Hit gelandet.

Außerdem auf der Mainstage: Fedde Le Grand, einer der gefragtesten House DJs. Bestätigt sind außerdem das Elektro Duo Fjaak, die Niederländer Headhunterz, Moksi und Sefa.

Auch die weiteren Künstler gehören zur Top-Liga der DJ-Szene: Scooter, Fisher, Nervo, Tujamo, Purple Disco Machine, Neelix oder Yellow Claw.

Das Line-Up für Parookaville 2022 wird in mehreren „Announcement Weeks“ (Ankündigungs-Wochen) veröffentlicht. Nach dem jeweiligen Start am Montag gibt’s die ganze Woche täglich weitere Künstler auf den Social-Media-Kanälen und der Website.

Was ist das Besondere an Parookaville?

Parookaville will kein normales Festival sein, es ist vielmehr eine Stadt, die einmal im Jahr quasi aus dem Nichts entsteht und die üblichen Gesetze außer Kraft setzt. Ganz im Geiste des fiktiven Stadtgründers und Bürgermeisters Bill Parooka regieren dann „Wahnsinn, Liebe und pure Glückseligkeit“. Zum Wahnsinn gehört, dass Parookaville zum Giga-Festival mit 85.000 Besuchern aufgestiegen ist. Das Gelände am Airport ist eine eigene Stadt mit Gefängnis, Kirche, Postamt und Schwimmbad.

Daten und Fakten zum Festival Parookaville