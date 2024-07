Bleibt es in Weeze? Was ist dran an den Gerüchten ums Parookaville-Festival?

Parookaville ist vorbei. Wieder war das Festival ein gigantischer Erfolg und erneut mit insgesamt 225.000 Zuschauern ausverkauft. Doch nach dem Festival ist vor dem nächsten Event und daher laufen bereits die Vorbereitungen für San Hejmo, das im August ebenfalls von den Parookaville-Machern am Airport veranstaltet wird. Und nach dem Festival ist offenbar auch regelmäßig die Zeit, in der Gerüchte über die Zukunft des Mega-Events die Runde machen: Parookaville sei verkauft, heißt es. Der Abschied von Weeze sei beschlossene Sache, im nächsten Jahr werde das Festival auf dem Nürburgring in der Eifel stattfinden. Auch wegen der neuen Rheinmetall-Fabrik am Airport sei kein Platz mehr auf Dauer für das Festival.