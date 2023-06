Wetterdienst untersuchte Musikfestivals Parookaville hat das beste Festivalwetter

In Weeze kommt das Festival nahe an die Wunschwerte heran, untersucht wurden mehrere Festivaljahre und immer tageweise, so kam der Meteorologe auf seine Werte. Und wer öfter am Niederrhein war, weiß: Das Wetter bei Parookaville ist tatsächlich fast immer gut. Die Schlammschlacht nach heftigen Regenfällen im Jahr 2017 war da wohl eine Ausnahme, auch 2019 hatte es an einem Tag geregnet. Für viele war das eine willkommene Abwechslung und die große Gelegenheit, endlich einmal durch große Wasserpfützen zu rutschen.