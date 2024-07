Per Niersexpress zum Festival Parookaville – Nachts fahren Sonderzüge

Weeze rüstet sich für den Ansturm der Parookaville-Fans. 75.000 Besucher werden pro Tag zum Festivalgelände am Airport Weeze strömen. Davon etwa 30.000 Tagesbesucher jeden Tag. Viele werden sich auch per Zug auf den Weg zum Festival machen. Und nachdem es vor zwei Jahren das Horror-Szenario gab, dass wegen der Streckensperrung gar kein Zug fuhr, soll diesmal alles glatt laufen. Sogar eine Baustelle auf der Strecke zwischen Düsseldorf und Kleve soll rechtzeitig zu Parookaville aufgehoben sein. Am Mittwoch, 17. Juli, sollen die Arbeiten an einer Eisenbahnbrücke beendet sein. Damit sollen die Züge jetzt direkt von der Landeshauptstadt bis nach Weeze durchfahren können, so ein Sprecher der Rhein Ruhr Bahn, die für den Zug zuständig ist.