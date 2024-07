Vor der Anreise zum Mega-Festival Auf dem Weg zu Parookaville – Navi aus!

Doch die Baumaschinen sollen in den nächsten Tagen verschwinden. Das teilt Gregor Hürter, Sprecher vom StraßenNRW, auf Anfrage der Redaktion mit. „Der erste Bauabschnitt ist planmäßig fertiggestellt. Im Laufe des 15. Juli wird die Straße wieder für den Verkehr freigegeben, so dass die Anreise zum Festival kein Problem darstellt“, sagt er. Damit wäre die Straße also spätestens ab Dienstag, 16. Juli, wieder komplett frei. Rechtzeitig also, wenn am Mittwoch die Parookaville-Besucher kommen.