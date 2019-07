Parookaville 2019 : Das sind die modischen Highlights beim Festival

Weeze Bunt, schrill, fantasievoll – das Parookaville-Festival ist nicht nur ein musikalischer Ort, sondern auch eine Augenweide für Freunde extravaganter Kostüme. Eine Rundum-Blick über die Outfits der Festivalbesucher.

Die Kunst-Stadt auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens in Weeze verspricht „eine spektakuläre Welt der Freiheit und Liebe“. „Be the best version of yourself“ lautet das diesjährige Motto – „Sei die beste Version deiner selbst“.