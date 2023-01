Festival als Werbefaktor für die Region PV steht für Parookaville

ADAC, BMW, DFB. Oft genug reichen ein paar Buchstaben und jeder weiß direkt, um was es geht. Auch die Kombination PV hat sich inzwischen fast verselbstständig. Viele denken dabei gleich an Photovoltaik, also die Stromerzeugung aus der Kraft der Sonne. Im Kreis Kleve allerdings läuft eine andere Bedeutung der Buchstaben-Folge der Solarkraft längst den Rang ab. PV ist vor allem für die jüngere Generation inzwischen die coole Markenbezeichnung für das Mega-Festival Parookaville. Ein Event, das längst in der Region zum Selbstläufer geworden ist und das viele im Kreis Kleve als „ihr“ Festival ansehen. Das treibt recht kuriose Blüten. So waren beim Martinszug in Kevelaer Kinder mit Laternen unterwegs, die ebenfalls die Kombination PV schmückte. Passend dazu war aus Laternen eine Bühne mit Lautsprechern gebastelt worden. Damit spätestens dann jeder weiß, was es mit PV auf sich hat.