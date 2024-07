Volksmusik auf dem Parookaville So war der Auftritt der Wildecker Herzbuben

Eine überraschende Wendung nahm das Konzert, als die Herzbuben den Hit "I Want to Break Free" von Freddie Mercury anstimmten. Zwar mussten sie das Lied abbrechen, da ihnen die Puste ausging, doch das darauffolgende Volkslied-Mashup machte alles wieder gut. In diesem Mix wurden alle bekannten Hits der Herzbuben gespielt, und ich hatte das Glück, mein Lieblingslied live zu hören.