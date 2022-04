Nächste Bestätigungen für Weeze : Tortenwerfer Aoki kommt wieder zu Parookaville

Weeze Die Reihen im Line up von Parookaville 2022 füllen sich weiter: Mit Steve Aoki und Martin Solveig kehren zwei Stammgäste vom 22. bis 24. Juli in die Partystadt Parookaville zurück. Die beiden haben noch kein Parookaville verpasst.

Larissa Rieß ist ein Multitalent, was auch ihre Karriere widerspiegelt: Sie ist als Moderatorin bei 1Live, als Schauspielerin in diversen TV Shows und unter ihrem Pseudonym Lari Luke als DJ extrem erfolgreich unterwegs. Mit ihren Sets, die aus einer einzigartigen Mischung aus Future-Bass, Trap und House bestehen, ist sie in den angesagtesten Clubs und bei den größten Festivals der Republik zu Gast und am Parookaville-Samstag auf der Mainstage zuhause.