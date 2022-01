Mega-Festival in Weeze 2022 : Afrojack kommt wieder zu Parookaville

Weeze Die Organisatoren haben die nächsten DJs für das Mega-Festival in Weeze 2022 bekannt gegeben. Man ist weiterhin optimistisch, dass das Event stattfinden kann.

Der erneut nominierte Grammy-Gewinner Afrojack ist seit mehr als einer Dekade im Dance-Geschäft. Inzwischen hat der niederländische DJ und Produzent mit fast jedem internationalen Act musikalisch zusammengearbeitet. Unter anderem mit Beyoncé, David Guetta , Snoop Dogg und Sting. In Parookaville wird er der Headliner am Freitagabend sein.

Der besondere Electro-House- Sound mit indischen Einflüssen des US-amerikanischen DJs KSHMR (ausgesprochen: Kashmir) ist auf den größten Festivals weltweit zu hören. Als Teil des Duos „The Cataracs“ war er maßgeblich an dem Welthit „Like A G6“ beteiligt, der bis heute eine halbe Milliarde Streams zählt. Nach Weeze reist KSHMR als Mainstage-Headliner am Samstagabend. Am Sonntagabend kehrt mit Oliver Heldens ein absoluter Star der nächsten House-DJ-Generation nach Parookaville zurück. Seit seinem Durchbruch mit „Gecko“ sammelt der Niederländer mit seinem unverkennbaren Future House Sound Hits und bisher über zwei Milliarden Streams.

Melodische House Sounds bringt Mike Williams am Samstag auf die Mainstage. Der Niederländer wusste schon mit zarten vier Jahren, als er zum ersten Mal am Klavier saß, dass Musik genau sein Ding ist. 20 Jahre später blickt er bereits auf höchst erfolgreiche Kooperationen mit Tiësto und Felix Jaehn zurück.

Das Line-Up für Parookaville 2022 wird in mehreren „Announcement Weeks“ (Ankündigungs-Wochen) veröffentlicht. Nach dem jeweiligen Start am Montag gibt’s die ganze Woche täglich weitere Künstler auf den Social Media Kanälen und der Website. Es gibt noch Visa wie die Tickets bei Parookaville heißen in einigen Kategorien. Auf der Festival-Website ist zu sehen, an welchem Tag vom 22. bis 24. Juli die jeweiligen Lieblings-DJs spielen, falls man nur eine Tageskarte kaufen will.