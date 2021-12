Festival in Weeze : Erste Stars für Parookaville stehen fest

Die Veranstalter sind optimistisch, dass 2022 wieder mit Zehntausenden Fans gefeiert werden kann. Foto: Robin Böttcher

Weeze Armin van Buuren, Scooter und Yellow Claw kommen. Warum die Veranstalter optimistisch sind, dass es 2022 einen Festivalsommer geben wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Deutschland ist mitten in der vierten Corona-Welle. Die Zahlen sind auf hohem Niveau. Doch die Macher von Parookaville sind weiterhin optimistisch, dass es einen Festivalsommer mit Zehntausenden Besuchern geben kann. „Dieses Jahr hat sich besonders gezeigt, dass die Infektionszahlen im Sommer stark zurückgehen. Zusammen mit der weiter steigenden Impf- und Genesenen-Quote gehen wir und viele andere Großveranstalter davon aus, dass Festivals im nächsten Sommer in bekannter Größe sehr wahrscheinlich realisierbar sind“, so Bernd Dicks, Co-Gründer der Parookaville GmbH. „Darauf setzen wir mit der Verpflichtung neuer Künstler und sind auch optimistisch, dass wir neben Parookaville in 2022 auch noch unser neues Festival San Hejmo im August feiern werden. “

Jetzt haben die Organisatoren die ersten Künstler für das Mega-Festival vom 22. bis 24. Juli 2022 bekannt gegeben. Denn ein Festival dieser Größe braucht auch einen entsprechenden Vorlauf. Es sei immer so gewesen, dass im Dezember die Planungen so richtig begonnen hätten. Das sei in Corona-Zeiten nicht anders. Es gebe auch den berechtigten Anlass zur Hoffnung, dass der Festivalsommer 2022 starten kann. Wie es dann im Juli ganz konkret mit der Umsetzung von Vorgaben, etwa einer 2G-Regel, aussehe, bleibe abzuwarten. Es gebe erprobte Varianten, man werde auch schauen, welche Erfahrungen hier andere Festivals machen. Wichtig sei, dass auch bei strengen Corona-Kontrollen der Einlass relativ reibungslos laufen müsse.

Lesen Sie auch Alle Farben zu ganz besonderem Termin : Star-DJ am Kochtopf in Kevelaer

Die Liste der ersten Stars wird angeführt von einem alten Bekannten. Armin van Buuren ist längst so etwas wie ein Dauergast in Weeze. Der Niederländer ist vor allem in seinem Heimatland ein absoluter Megastar und die Zusammenarbeit mit Kensington, Hollands Popband Nummer eins, hat seine Popularität noch einmal gesteigert und gezeigt, dass van Buuren über die Grenzen von Electro Dance hinaus seine Fans hat.

Ebenfalls wieder in Weeze mit dabei wird Frans Zimmer alias DJ Alle Farben sein. Er war gerade erst in Kevelaer, um dort mit Kevin Hornbergs von „Alt Derp“ ein mehrgängiges Menue für die Gäste vorzubereiten. Vom Plattenteller an die Kochplatte gewissermaßen. Wer weiß, vielleicht findet er ja auch beim Abstecher nach Parookaville Zeit, seiner neuer Leidenschaft zu frönen.

Auch die weiteren Künstler gehören zur Top-Liga der DJ-Szene: Scooter, Fisher, Nervo, Tujamo, Purple Disco Machine oder Neelix. Yellow Claw haben gerade mit „The Black Delorean Project“ dem Wagen gehuldigt, der seit den „Zurück in die Zukunft“-Filmen Kult ist. In Weeze wollen sie im eigenen Delorean zum Headliner-Gig auf der Mainstage fahren.

Die Organisatoren setzen auf Bewährtes. Penny will wieder mit dem größten Festival-Supermarkt überhaupt die Versorgung der 210.000 Fans sicherstellen. Und auch 2022 soll in der Warsteiner Church ein Paar Deutschlands eine standesamtliche Festivalhochzeit feiern.