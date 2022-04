Bahnstrecke während Festival gesperrt : Mit dem Sonderbus statt der Bahn zum Parookaville

Der Niersexpress fährt im Juli nicht, statt dessen fahren Ersatzbusse. Für Festival-Fans wäre das sehr umständlich (Symbolfoto). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Weeze Blöd gelaufen: Ausgerechnet wenn die Megaparty mit 85.000 Besuchern in Weeze steigt, fahren keine Züge zwischen Krefeld und Kleve. Die Veranstalter setzen daher besondere Busse zum Festival ein.

Von Sebastian Latzel

Bereits im vergangenen Jahr war die Bahnstrecke dicht. Die Fans von Parookaville störte das damals nicht. Schließlich fiel das Festival der Corona-Pandemie zum Opfer. In diesem Jahr ist das anders. Das Electro-Dance-Music-Event mit Tausenden Zuschauern findet von 22. bis 24. Juli statt. Und genau in diesem Zeitraum fährt der Niersexpress wieder nicht. Dann arbeitet die Bahn nämlich am Oberbau. Schienen, Schwellen und Schotter werden erneuert. Die Folge: Die Strecke zwischen Krefeld und Kleve ist vom 25. Juni bis 8. August gesperrt.

Also können auch zur Zeit von Parookaville keine Züge fahren. Auch die Sonderzüge, die die Veranstalter sonst einsetzen, müssen ausfallen. Doch gerade für die Tagesgäste waren die Sonderzüge attraktiv, weil die Fans da bei der Rückfahrt flexibler waren. Jetzt fahren zur Festivalzeit nur die Ersatzbusse der Nordwestbahn, die nur eine begrenzte Kapazität haben und auch nicht bis spät in die Nacht unterwegs sind.

Vor der gigantischen Hauptbühne wollen wieder Tausende Fans feiern. Foto: van de Kolk/Jorrit van de Kolk

Daher haben die Veranstalter wieder ein besonderes Angebot für die Besucher eingerichtet. Es gibt den „PV Express“. Das sind Busse, die auf drei Routen zum Festivalgelände und zurück fahren. Es gibt die Route Nord: Kleve, Bedburg-Hau, Goch, Festival; die Route Süd: von Geldern über Kevelaer zum Festival sowie die Fern-Route vom Bahnhof Krefeld über Kempen, Aldekerk, Nieukerk zum Festival. Außerdem fährt ein Bus vom Bahnhof Weeze zum Festival. Hin gibt es jeweils zwei Abfahrtszeiten, zurück ist man flexibel und kann zwischen 22 und 5 Uhr die Heimreise antreten. Je nach Partystimmung.

Wer allerdings campen will, muss aufpassen. Der PV Express fährt nicht zur Campsite, sondern zum Eingang für Tagesgäste. Wer zum Campingplatz will, muss den entsprechenden Bus ab Bahnhof Weeze nehmen. Bis dorthin müsste man dann mit den Ersatzbussen der Nordwestbahn fahren.

„Wir glauben aber nicht, dass das ein großes Problem ist. Denn zumeist sind es Tagesgäste, die mit Bus und Bahn anreisen. Die Fans vom Zeltplatz kommen vor allem mit dem Auto, allein schon um ihr Gepäck verstauen zu können“, erläutert Philip Christmann vom Parookaville-Presseteam.

Die Gesamtkapazität wollen die Veranstalter mit dem Busunternehmer entsprechend der gebuchten Nachfrage anpassen. „Je früher die Leute buchen, desto besser ist das für unsere Planung", sagt Christmann. Nur die Hinfahrten müssen termingebunden gebucht werden.

Tickets für den PV Express können ab sofort als so genanntes Add-On in dem persönlichen My-Ticket-Portal des Festivals hinzugebucht werden. Ein PV-Express-Ticket gilt für die Hin- und Rückfahrt ab und zum gebuchten Abfahrtsbahnhof. „Die Tickets kosten zwischen fünf und 25 Euro und sind vergleichbar mit den Preisen des VRR", so Christmann.

Den Busverkehr organisiert das Festivalteam selbst, es sei ein hoher organisatorischer Aufwand. „Aber wir wollen den Fans eine echte Alternative bieten, um komfortabel und sicher zum Festival zu kommen“, erläutert Christmann.