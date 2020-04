Nach Parookaville-Absage : So läuft die Rückerstattung der Tickets

So läuft die Rückerstattung der Tickets

2020 wird es dieses Spektakel am Airport nicht geben. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WEEZE Nach der Absage von Parookaville haben die Veranstalter jetzt erläutert, wie die Fans an ihr Geld kommen. Sie können aber auch Tickets für 2021 nehmen.

Die Enttäuschung ist deutlich zu spüren: „Wir sind am Boden zerstört, genau wie ihr. Nachdem die deutschen Behörden am Mittwoch das Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 verlängert haben, bedauern wir sehr, euch mitteilen zu müssen, dass die Durchführung von Parookaville 2020 aufgrund der behördlichen Untersagung nun leider unmöglich geworden ist“, heißt es als Stellungnahme auf der Internetseite des Megafestivals.

Das gesamte Team habe in den letzten Monaten sehr hart daran gearbeitet. „Umso mehr sind wir enttäuscht, dass wir unsere einzigartige und geliebte Stadt in diesem Jahr nicht mit euch teilen können, aber wir respektieren die Entscheidung der Regierung, denn das Wohl unserer Bürger und aller unserer Partner und Lieferanten steht für uns an erster Stelle.“